Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz fällt am Donnerstagvormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 290,80 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 290,80 EUR. Bei 290,00 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 290,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 1.359 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 383,70 EUR. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 24,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 215,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 25,96 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,946 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 333,75 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Am 18.04.2024 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,69 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 819,60 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 903,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 19.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 18.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,18 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

