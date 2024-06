Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz wird am Mittag ausgebremst

So entwickelt sich Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 217,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 3,1 Prozent auf 217,80 EUR. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 217,50 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 224,40 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.475 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 383,70 EUR erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 43,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 209,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.06.2024). Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 4,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,930 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 314,75 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 18.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,54 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 819,60 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 903,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 19.07.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 18.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,05 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

