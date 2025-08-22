DAX24.276 -0,4%ESt505.459 -0,5%Top 10 Crypto15,94 -3,4%Dow45.420 -0,5%Nas21.518 +0,1%Bitcoin95.736 -1,2%Euro1,1696 -0,2%Öl68,66 +1,3%Gold3.375 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 PUMA 696960 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit erhöht Commerzbank-Anteil -- PUMA, DHL, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
Rio Tinto stellt Arbeit an Simandou-Eisenerzprojekt wegen Todesfall ein Rio Tinto stellt Arbeit an Simandou-Eisenerzprojekt wegen Todesfall ein
HelloFresh-Aktie profitiert: HelloFresh holt Fabien Simon als Finanzvorstand HelloFresh-Aktie profitiert: HelloFresh holt Fabien Simon als Finanzvorstand
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Kursentwicklung im Fokus

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagnachmittag mit Einbußen

25.08.25 16:10 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagnachmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 195,50 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
161,40 EUR 4,00 EUR 2,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Sartorius vz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 195,50 EUR abwärts. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 194,25 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 196,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 14.216 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 166,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,820 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 257,00 EUR an.

Sartorius vz veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 884,30 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.10.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 15.10.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,96 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Kann die Lufthansa-Aktie auf eine DAX-Rückkehr bei September-Überprüfung hoffen?

DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr angefallen

Vor Index-Überprüfung: GEA und Scout24 laut JPMorgan mögliche DAX-Aufsteiger

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
28.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
28.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
23.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
23.07.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.07.2025Sartorius vz Sector PerformRBC Capital Markets
22.07.2025Sartorius vz HoldJefferies & Company Inc.
22.07.2025Sartorius vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.01.2025Sartorius vz VerkaufenDZ BANK
28.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
15.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sartorius AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen