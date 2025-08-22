Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagnachmittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 195,50 EUR ab.

Die Sartorius vz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 195,50 EUR abwärts. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 194,25 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 196,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 14.216 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 166,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,820 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 257,00 EUR an.

Sartorius vz veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 884,30 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.10.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 15.10.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,96 EUR je Aktie belaufen.

