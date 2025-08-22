DAX24.265 -0,4%ESt505.463 -0,5%Top 10 Crypto15,83 -4,1%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.420 -1,5%Euro1,1701 -0,2%Öl67,86 +0,1%Gold3.362 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verbucht Abschläge -- Hang Seng schließt stark -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil -- Bayer, RWE, Lucid, Nordex, Orsted, Vestas, Rio Tinto im Fokus
Top News
Neuer Großaktionär: US-Regierung hält zehn Prozent an Intel - Intel-Aktie zieht an Neuer Großaktionär: US-Regierung hält zehn Prozent an Intel - Intel-Aktie zieht an
Bayer-Aktie im Anlegerfokus: Milliardenprozesse um PCB und Roundup belasten den Konzern Bayer-Aktie im Anlegerfokus: Milliardenprozesse um PCB und Roundup belasten den Konzern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Notierung im Blick

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagvormittag mit Kurseinbußen

25.08.25 09:24 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagvormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 195,65 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
161,40 EUR 4,00 EUR 2,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:03 Uhr 0,2 Prozent auf 195,65 EUR. Die Sartorius vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 195,25 EUR nach. Bei 196,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.066 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR an. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 33,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 166,05 EUR am 07.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 17,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,820 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 257,00 EUR aus.

Am 22.07.2025 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 884,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 860,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.10.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 15.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 4,96 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Kann die Lufthansa-Aktie auf eine DAX-Rückkehr bei September-Überprüfung hoffen?

DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr angefallen

Vor Index-Überprüfung: GEA und Scout24 laut JPMorgan mögliche DAX-Aufsteiger

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
28.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
28.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
23.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
23.07.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.07.2025Sartorius vz Sector PerformRBC Capital Markets
22.07.2025Sartorius vz HoldJefferies & Company Inc.
22.07.2025Sartorius vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.01.2025Sartorius vz VerkaufenDZ BANK
28.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
15.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sartorius AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen