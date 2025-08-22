Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagvormittag mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 195,65 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:03 Uhr 0,2 Prozent auf 195,65 EUR. Die Sartorius vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 195,25 EUR nach. Bei 196,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.066 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR an. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 33,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 166,05 EUR am 07.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 17,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,820 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 257,00 EUR aus.

Am 22.07.2025 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 884,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 860,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.10.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 15.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 4,96 EUR je Aktie aus.

