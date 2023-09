Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 314,20 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 314,20 EUR. Die Sartorius vz-Aktie sank bis auf 310,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 316,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 17.605 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.02.2023 bei 471,70 EUR. Gewinne von 50,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 291,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 7,10 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 394,43 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 21.07.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 2,44 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 832,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 18,43 Prozent verringert.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 19.10.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 22.10.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 5,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

