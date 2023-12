Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Montagmittag tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 335,50 EUR ab.

Um 17:35 Uhr ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 335,50 EUR. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 331,80 EUR nach. Bei 335,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 82.462 Stück gehandelt.

Am 06.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 471,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 215,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 35,83 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 321,50 EUR aus.

Am 19.10.2023 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 810,70 EUR – das entspricht einem Minus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.01.2024 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,12 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

