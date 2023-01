Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zündet am Donnerstagnachmittag Kursrakete

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 5,3 Prozent im Plus bei 429,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 441,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 425,00 EUR. Zuletzt wechselten 152.319 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 489,50 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 12,30 Prozent zulegen. Am 22.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 293,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 46,37 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 489,93 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 21.04.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,44 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,77 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.020,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 791,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q4 2022 wird am 26.01.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 30.01.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,52 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

