Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zieht am Freitagvormittag deutlich an

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Zuletzt ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 10,3 Prozent auf 333,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 10,3 Prozent auf 333,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Sartorius vz-Aktie bei 338,60 EUR. Bei 328,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 33.884 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (471,70 EUR) erklomm das Papier am 06.02.2023. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 29,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 215,30 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 54,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 312,25 EUR.

Sartorius vz gewährte am 19.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,52 Prozent auf 810,70 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 1.020,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 26.01.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 17.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,98 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX gibt schlussendlich nach

Neutral von UBS AG für Sartorius vz-Aktie

DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sartorius vz-Investment von vor 5 Jahren verdient