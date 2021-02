Sartorius vz-Aktie aktuell: Sartorius vz verzeichnet Verluste

Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 428,80 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Sartorius vz-Aktie ging bis auf 418,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 424,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.785 Sartorius vz-Aktien.

Am 16.02.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 502,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Am 16.03.2020 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 164,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 404,13 EUR. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,31 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

Die Sartorius AG ist ein international führender Labor- und Prozesstechnologie-Anbieter, der sich auf die Bereiche Biotech-, Pharma- und Nahrungsmittel-Industrie konzentriert. Die Lösungen tragen dazu bei, dass komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Produktion wie im Labor effizient realisiert werden können. Zum Portfolio gehören Produkte in den Bereichen Zellkulturmedien, Fermentation, Zellernte, Pufferlösungen sowie Laborinstrumente wie Pipetten und Verbrauchsmaterialien. Darüber hinaus stellt Sartorius Industriewaagen für verschiedene Anwendungen in der Chemie-, Pharma- und Nahrungsmittelindustrie her. Die Sartorius AG ist das Mutterunternehmen des Konzerns und steuert als Holding die von ihr direkt und indirekt gehaltenen Beteiligungen. In Europa, Asien und Amerika ist der Konzern über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern präsent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sartorius