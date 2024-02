Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Sartorius vz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 340,50 EUR.

Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 340,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Sartorius vz-Aktie bei 338,60 EUR. Mit einem Wert von 338,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 836 Sartorius vz-Aktien.

Am 24.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 431,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 26,84 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 215,30 EUR. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 58,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,966 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 336,88 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 19.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,52 Prozent auf 810,70 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 1.020,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 18.04.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 17.04.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 5,11 EUR im Jahr 2024 aus.

