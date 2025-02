Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit Kursplus

Sartorius vz im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 242,00 EUR zu.

Um 11:47 Uhr wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 242,00 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 248,00 EUR. Bei 244,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 28.108 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 383,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 58,55 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 199,50 EUR. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 21,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,855 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 273,00 EUR.

Am 28.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 906,80 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 849,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 16.04.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 16.04.2026.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

