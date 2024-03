Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteidigt am Dienstagnachmittag Tendenz

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Sartorius vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 370,40 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie zeigte sich um 15:50 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 370,40 EUR. In der Spitze gewann die Sartorius vz-Aktie bis auf 372,10 EUR. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 366,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 370,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 14.778 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Bei 411,40 EUR markierte der Titel am 31.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 9,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 215,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 72,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,740 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,961 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 342,63 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 19.10.2023. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 810,70 EUR – das entspricht einem Minus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Sartorius vz am 18.04.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 17.04.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,07 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

