Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteidigt am Dienstagvormittag Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Sartorius vz-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 370,40 EUR an der Tafel.

Mit einem Kurs von 370,40 EUR zeigte sich die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die Sartorius vz-Aktie bis auf 370,90 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Sartorius vz-Aktie bis auf 369,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 370,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 971 Stück.

Am 31.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 411,40 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 215,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 41,87 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,961 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 342,63 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 19.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,44 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius vz 810,70 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.020,00 EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 18.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 17.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,07 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich letztendlich fester

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX klettert letztendlich

TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Handelsende Abschläge