Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gewinnt am Freitagmittag an Boden

Kursverlauf

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 290,30 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 290,30 EUR. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 290,50 EUR an. Bei 284,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 25.315 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 383,70 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,17 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 215,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,84 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,740 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,946 EUR je Sartorius vz-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 333,75 EUR.

Am 18.04.2024 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,69 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,26 Prozent auf 819,60 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 903,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 19.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 18.07.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,17 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

