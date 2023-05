Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Sartorius 262,00 EUR

Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,4 Prozent auf 315,30 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Sartorius vz-Aktie bis auf 309,30 EUR. Mit einem Wert von 317,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 51.919 Stück.

Bei einem Wert von 471,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 49,60 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2022 auf bis zu 293,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 7,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 446,17 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Am 20.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,69 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 903,20 EUR – das entspricht einem Abschlag von 11,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.020,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.07.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 19.07.2024 dürfte Sartorius vz die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,91 EUR je Sartorius vz-Aktie.

