Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 194,05 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 194,05 EUR zu. Kurzfristig markierte die Sartorius vz-Aktie bei 194,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 192,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.814 Sartorius vz-Aktien.

Am 28.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 50,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 14,43 Prozent sinken.

Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2024 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,820 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 257,00 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 884,30 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 860,70 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 16.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 15.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

