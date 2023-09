Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 316,50 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 316,50 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Sartorius vz-Aktie bis auf 319,10 EUR. Mit einem Wert von 314,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 14.183 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 471,70 EUR erreichte der Titel am 06.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 32,90 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.06.2023 bei 291,90 EUR. Mit Abgaben von 7,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 394,43 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Am 21.07.2023 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 832,00 EUR im Vergleich zu 1.020,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 19.10.2023 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 22.10.2024 dürfte Sartorius vz die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,83 EUR je Aktie belaufen.

