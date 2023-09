Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gewinnt am Nachmittag

Sartorius vz im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 322,80 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere um 15:52 Uhr 2,2 Prozent. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 323,60 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 314,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 30.517 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 06.02.2023 auf bis zu 471,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 291,90 EUR ab. Mit Abgaben von 9,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 394,43 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 21.07.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,39 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,43 Prozent auf 832,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.10.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 22.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2023 5,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

