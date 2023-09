Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagvormittag mit Einbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 312,60 EUR ab.

Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 312,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Sartorius vz-Aktie bis auf 311,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 314,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.100 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.02.2023 bei 471,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 50,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.06.2023 (291,90 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 6,62 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 394,43 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 21.07.2023. Das EPS wurde auf 1,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 832,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 19.10.2023 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Am 22.10.2024 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2023 5,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

