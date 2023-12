Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag in Rot

Sartorius vz im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 335,50 EUR abwärts.

Die Sartorius vz-Aktie notierte um 17:35 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 335,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Sartorius vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 331,80 EUR aus. Mit einem Wert von 335,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 82.462 Sartorius vz-Aktien.

Am 06.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 40,60 Prozent zulegen. Bei 215,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 55,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 321,50 EUR.

Am 19.10.2023 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius vz 810,70 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.020,00 EUR umgesetzt worden.

Am 30.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,12 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Ende des Freitagshandels

Börse Frankfurt in Grün: DAX notiert letztendlich im Plus

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Freitagnachmittag mit Abgaben