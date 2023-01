Sartorius vz Aktie News: Anleger schicken Sartorius vz am Mittag ins Minus

Die Sartorius vz-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,7 Prozent auf 417,80 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Sartorius vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 417,10 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 431,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 35.541 Stück.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 489,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2022 Kursverluste bis auf 293,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 42,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 492,71 EUR.

Sartorius vz veröffentlichte am 21.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,44 EUR gegenüber 1,77 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,93 Prozent auf 1.020,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 791,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Sartorius vz am 20.04.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 30.01.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 10,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com