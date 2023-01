Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 431,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 426,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 431,00 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.664 Stück gehandelt.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 489,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 11,95 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 293,30 EUR am 22.06.2022. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 46,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 494,21 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 21.04.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,44 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 1,77 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 1.020,00 EUR gegenüber 791,10 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Sartorius vz am 20.04.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 30.01.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,10 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

