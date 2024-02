Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 339,90 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 339,90 EUR. Die Sartorius vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 342,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 336,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 28.251 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.02.2023 bei 422,90 EUR. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 19,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 215,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,966 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 336,88 EUR.

Am 19.10.2023 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,52 Prozent auf 810,70 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.020,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.04.2024 veröffentlicht. Am 17.04.2025 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,11 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

