Sartorius vz Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Sartorius vz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 334,60 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 334,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 334,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 336,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.814 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 422,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.02.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 215,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 35,65 Prozent Luft nach unten.

Sartorius vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,966 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 336,88 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 19.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius vz 810,70 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.020,00 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 18.04.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 17.04.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,11 EUR je Sartorius vz-Aktie.

