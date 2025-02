Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,6 Prozent auf 239,50 EUR.

Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,6 Prozent auf 239,50 EUR. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 238,90 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 243,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 55.181 Stück.

Am 22.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 383,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Bei 199,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,70 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,857 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 273,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 28.01.2025. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 0,12 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 906,80 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 849,80 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.04.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 16.04.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,84 EUR je Sartorius vz-Aktie.

