Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteidigt am Mittag Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von Sartorius vz zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Die Sartorius vz-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 370,40 EUR.

Mit einem Wert von 370,40 EUR bewegte sich die Sartorius vz-Aktie um 11:47 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bei 374,40 EUR. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 366,50 EUR ab. Mit einem Wert von 372,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.997 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 411,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.03.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 9,97 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 215,30 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 41,87 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,740 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,964 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 342,63 EUR angegeben.

Sartorius vz ließ sich am 19.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,13 EUR. Im letzten Jahr hatte Sartorius vz einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 810,70 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.04.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 17.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 5,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Gewinnen

Dienstagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Dienstagnachmittag steigen

Aufschläge in Frankfurt: DAX am Mittag mit positivem Vorzeichen