Sartorius vz Aktie News: Anleger schicken Sartorius vz am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,5 Prozent auf 361,30 EUR ab.

Die Sartorius vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 2,5 Prozent auf 361,30 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Sartorius vz-Aktie bis auf 349,40 EUR. Mit einem Wert von 372,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 59.047 Sartorius vz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 411,40 EUR erreichte der Titel am 31.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 215,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Nach 0,740 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,964 EUR je Sartorius vz-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 342,63 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 19.10.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 2,44 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,52 Prozent auf 810,70 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.020,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Sartorius vz am 18.04.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 17.04.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,22 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

