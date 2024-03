Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

Sartorius vz im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 369,90 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 369,90 EUR. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 369,00 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 372,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 593 Sartorius vz-Aktien.

Bei 411,40 EUR erreichte der Titel am 31.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 11,22 Prozent Luft nach oben. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 215,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 41,80 Prozent Luft nach unten.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,964 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 342,63 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Am 19.10.2023 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,44 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 810,70 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.020,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Sartorius vz am 18.04.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 17.04.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 5,22 EUR in den Büchern stehen haben wird.

