Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagvormittag schwächer

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 218,10 EUR.

Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 218,10 EUR. Die Sartorius vz-Aktie sank bis auf 215,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 216,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 11.470 Stück.

Bei 375,20 EUR erreichte der Titel am 28.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 72,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.07.2024 bei 199,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,53 Prozent.

Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2024 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,827 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 273,00 EUR an.

Am 28.01.2025 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 906,80 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 849,80 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.04.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 16.04.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,83 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

