Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verzeichnet am Montagnachmittag kaum Ausschläge

Die Aktie von Sartorius vz hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die Sartorius vz-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 252,90 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 252,90 EUR an der Tafel. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 254,20 EUR zu. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 250,80 EUR ein. Bei 252,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 49.577 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 383,70 EUR erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 51,72 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (215,30 EUR). Mit Abgaben von 14,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,931 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 325,38 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 18.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,54 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 819,60 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 903,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,26 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 19.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.07.2025 erwartet.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

