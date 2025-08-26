Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz reagiert am Mittwochvormittag positiv

Kursentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 198,15 EUR.

Das Papier von Sartorius vz konnte um 09:03 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 198,15 EUR. Kurzfristig markierte die Sartorius vz-Aktie bei 198,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 197,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 855 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2025 auf bis zu 292,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 47,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,20 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,816 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 257,00 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Am 22.07.2025 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 884,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,74 Prozent gesteigert.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q3 2025 wird am 16.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 15.10.2026.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,96 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

