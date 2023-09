Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteidigt Stellung am Mittwochvormittag

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 323,20 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die Sartorius vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 323,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Sartorius vz-Aktie sogar auf 323,70 EUR. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 322,70 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 323,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.122 Sartorius vz-Aktien.

Am 06.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 471,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 45,95 Prozent Luft nach oben. Am 27.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 291,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 394,43 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 21.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,39 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 832,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 18,43 Prozent verringert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 19.10.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 22.10.2024 dürfte Sartorius vz die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,83 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

