Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz macht am Montagnachmittag Boden gut

Sartorius vz im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 289,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 289,90 EUR zu. In der Spitze gewann die Sartorius vz-Aktie bis auf 293,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 284,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.331 Sartorius vz-Aktien.

Am 06.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 38,54 Prozent niedriger. Bei 215,30 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 25,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 310,25 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 19.10.2023. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Sartorius vz im vergangenen Quartal 810,70 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sartorius vz 1.020,00 EUR umsetzen können.

Am 30.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,10 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

