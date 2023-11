Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag verlustreich

So bewegt sich Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 284,80 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,3 Prozent auf 284,80 EUR ab. Die Sartorius vz-Aktie sank bis auf 284,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 284,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 848 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 471,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 65,63 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 215,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 310,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 19.10.2023. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 810,70 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,52 Prozent verringert.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 5,10 EUR je Aktie aus.

