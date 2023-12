Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 337,60 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere um 11:48 Uhr 0,6 Prozent. Bei 342,40 EUR erreichte die Sartorius vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 336,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 9.829 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 471,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 39,72 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 215,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,23 Prozent.

Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 321,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 19.10.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 EUR, nach 2,44 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 810,70 EUR – das entspricht einem Minus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 30.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 5,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

