Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 414,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Sartorius vz-Aktie bei 412,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 413,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 1.691 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 471,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,23 Prozent. Bei 293,30 EUR fiel das Papier am 22.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 41,15 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 499,57 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Am 21.04.2022 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.020,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 791,10 EUR in den Büchern standen.

Am 20.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 18.04.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,67 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Diesen Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Sartorius-Aktie dennoch im Minus: Sartorius verdoppelt Gewinn - Höhere Dividende

Sartorius-Aktie schwächelt: Sartorius stockt Dividende auf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com