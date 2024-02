Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteidigt am Mittwochmittag Vortagesniveau

Sartorius vz im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Sartorius vz. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Sartorius vz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 342,00 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr bei 342,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 347,00 EUR an. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 341,00 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 343,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.037 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 419,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 18,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 215,30 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 37,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Sartorius vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,966 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 336,88 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Sartorius vz ließ sich am 19.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 810,70 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 18.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Sartorius vz dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.04.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 5,11 EUR im Jahr 2024 aus.

