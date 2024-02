Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag in Grün

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 343,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 343,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Sartorius vz-Aktie bei 344,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 343,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 897 Sartorius vz-Aktien.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 419,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 22,17 Prozent wieder erreichen. Bei 215,30 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 37,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Sartorius vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,740 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,966 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 336,88 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Sartorius vz ließ sich am 19.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,52 Prozent auf 810,70 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.020,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Sartorius vz am 18.04.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 17.04.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,11 EUR je Aktie belaufen.

