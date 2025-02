Sartorius vz Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Sartorius vz

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 239,70 EUR ab.

Die Sartorius vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,3 Prozent auf 239,70 EUR nach. Bei 237,60 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 240,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 14.818 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 383,70 EUR. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 37,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 199,50 EUR fiel das Papier am 03.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,857 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 273,00 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Sartorius vz gewährte am 28.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,12 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 906,80 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 849,80 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q1 2025 wird am 16.04.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 16.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Sartorius vz.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 4,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

