Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 410,50 EUR zu. Die Sartorius vz-Aktie legte bis auf 410,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 407,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 993 Sartorius vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.02.2023 bei 471,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 12,97 Prozent zulegen. Bei 293,30 EUR fiel das Papier am 23.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 39,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 499,57 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Sartorius vz gewährte am 21.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,44 EUR. Im letzten Jahr hatte Sartorius vz einen Gewinn von 1,77 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.020,00 EUR im Vergleich zu 791,10 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Sartorius vz am 20.04.2023 vorlegen. Am 18.04.2024 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 9,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

