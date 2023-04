Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag in Grün

Aktien in diesem Artikel Sartorius 279,00 EUR

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 350,00 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Sartorius vz-Aktie bei 351,30 EUR. Bei 350,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 22.503 Aktien.

Am 06.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 471,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 25,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2022 bei 293,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 462,00 EUR.

Sartorius vz gewährte am 20.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,69 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 903,20 EUR in den Büchern – ein Minus von 11,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 1.020,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 21.07.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 19.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 9,15 EUR im Jahr 2023 aus.

