Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz legt am Mittag zu

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Sartorius vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 296,30 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 296,30 EUR. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 296,50 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 293,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 27.243 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 471,70 EUR erreichte der Titel am 06.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 59,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.06.2023 bei 291,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,48 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 383,50 EUR.

Sartorius vz veröffentlichte am 20.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,69 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.020,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 903,20 EUR.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 21.07.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 19.07.2024 werfen.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,52 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

