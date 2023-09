Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 317,40 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 317,40 EUR. Die Sartorius vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 322,30 EUR aus. Bei 316,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 23.895 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.02.2023 bei 471,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 291,90 EUR. Dieser Wert wurde am 27.06.2023 erreicht. Mit Abgaben von 8,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 393,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 21.07.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,44 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,43 Prozent auf 832,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.020,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Sartorius vz am 19.10.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 22.10.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,79 EUR je Aktie belaufen.

