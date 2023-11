Sartorius vz Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Sartorius vz

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Verlustzone

NASDAQ Composite Index-Titel Integra LifeSciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Integra LifeSciences von vor 3 Jahren verloren

Handel in New York: Dow Jones sackt am Nachmittag ab

AMGEN TO PRESENT AT THE EVERCORE ISI HEALTHCONX CONFERENCE

SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel hätte eine Investition in BB Biotech von vor 3 Jahren gekostet

Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor 5 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Papier Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Integra LifeSciences von vor 5 Jahren bedeutet

Heute im Fokus

Disneys "Wish" enttäuscht mit Kino-Einspielergebnis am Thanksgiving-Wochenende. Wohnungswirtschaft und Vodafone beschließen Glasfaser-Kooperation. Novartis erhöht am Investorentag mittelfristiges Umsatzziel. Jefferies stuft Infineon auf 'Buy' hoch. Berenberg gibt Kaufempfehlung für Continental aus. SMA Solar trennt sich von Beteiligung an Ladeinfrastruktur-Anbieter.