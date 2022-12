Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 352,40 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Sartorius vz-Aktie sogar auf 352,90 EUR. Bei 350,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 808 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 605,20 EUR erreichte der Titel am 03.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Bei 293,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 514,75 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 21.04.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,44 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,77 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 1.020,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 791,10 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.01.2023 terminiert. Schätzungsweise am 30.01.2024 dürfte Sartorius vz die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2022 9,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius-Aktie leichter: Sartorius macht gemeinsame Sache mit Bico Group

Sartorius-Aktie leichter: Sartorius-Chef trennt sich von millionenschwerem Aktienpaket

Sartorius-Aktie zieht an: Schuldscheindarlehen über 650 Millionen Euro ausgegeben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com