Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 334,00 EUR.

Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 334,00 EUR. Im Tief verlor die Sartorius vz-Aktie bis auf 331,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 335,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22.169 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 471,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 41,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 215,30 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 55,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 321,50 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 19.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 810,70 EUR – eine Minderung von 20,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.020,00 EUR eingefahren.

Am 30.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2023 5,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

