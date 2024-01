Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag ohne große Veränderung

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Sartorius vz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 332,00 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Sartorius vz-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 332,00 EUR. Die Sartorius vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 333,00 EUR. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 326,60 EUR ein. Bei 328,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5.223 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 06.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR an. Mit einem Zuwachs von 42,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 215,30 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 35,15 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 312,25 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 19.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,52 Prozent auf 810,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Sartorius vz am 18.04.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Sartorius vz.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

