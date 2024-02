Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagmittag fester

Kurs der Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Sartorius vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 352,20 EUR.

Das Papier von Sartorius vz legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 352,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 352,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 350,00 EUR. Zuletzt wechselten 24.392 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Bei 419,30 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,05 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 215,30 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 63,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,966 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 336,88 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 19.10.2023. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,44 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,52 Prozent auf 810,70 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.020,00 EUR gelegen.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q1 2024 wird am 18.04.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 17.04.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,11 EUR je Sartorius vz-Aktie.

