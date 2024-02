Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zeigt sich am Vormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 349,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 349,00 EUR. In der Spitze gewann die Sartorius vz-Aktie bis auf 350,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 350,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.096 Sartorius vz-Aktien.

Bei 419,30 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 215,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,966 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 336,88 EUR.

Am 19.10.2023 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,44 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 810,70 EUR im Vergleich zu 1.020,00 EUR im Vorjahresquartal.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 18.04.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 17.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,11 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten

Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX im Aufwind