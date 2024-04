Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag in Grün

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 15:52 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 293,20 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 295,60 EUR. Bei 292,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.147 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 383,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 30,87 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 215,30 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 36,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,946 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 333,75 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Sartorius vz ließ sich am 18.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,01 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,69 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,26 Prozent auf 819,60 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 903,20 Mio. EUR gelegen.

Am 19.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 18.07.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 5,17 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

